25enne si veste da corriere per consegnare il suo curriculum insieme ai dolci

Quando sbarchi in una città con San Francisco dalla Lituania, ti sembra di arrivare nel paese dei balocchi, ma quando ti tocca cercare lavoro, le cose un po’ cambiano e tutto il mondo è paese. Lukas,25 anni, ha voluto studiare una trovata ad effetto per “spedire” il suo curriculum in maniera che rimanesse bene impresso al destinatario: il ragazzo si è vestito da correre e li ha consegnati lui stesso, confezionati dentro una bella scatola di dolci.

Lukas stava cercando lavoro nel suo settore, il marketing, e aveva alle sue spalle una sostanziosa esperienza di 5 anni in materia; non per niente la sua idea è proprio una geniale idea per vendere se stessi. Allietare le aziende con dei deliziosi dolcini e infilare all’interno della scatola la sua presentazione e un link al profilo Linkedin si è rivelata una mossa vincente. Il ragazzo ha consegnato a 40 potenziali datori di lavoro il dolce regalo e ha ottenuto ben 10 colloqui, mentre agli altri i dolci forse saranno andati di traverso.

La scatola aveva una grafica realizzata appositamente e una scritta che spiegava cosa contenesse il pacco: "Molti curricula finiscono nella spazzatura, il mio finisce nella tua pancia questa consegna non è un errore, mi sono finto un corriere per consegnarvi il curriculum. Mi piace approcciare alle cose in modo differente - ha scritto ancora il 25enne - e mi piacerebbe lavorare per voi. Nel frattempo, godetevi questi prelibati dolci di Mr. Holmes Bakehouse".

Bravo Lukas, bisogna sempre lasciare il segno, prossima volta nel pacco, inserisci anche una birretta e il tasso di successo, aumenterà ancor di più.

.