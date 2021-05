In Finlandia maschi e femmine a scuola di cucito e cucina fin da piccoli

La parità di genere significa anche abbattere ogni stereotipo e per farlo bisogna lavorare sulle nuove generazioni. In Finlandia lo hanno capito benissimo e prevedono lezioni di economia domestica fin dalle elementari sia per i maschi che per le femmine: stirare, cucire, piegare le lenzuola, queste sono le cose che i piccoli allievi devono imparare a fare senza alcuna distinzione tra bimbi e bimbe. In Italia ce le sogniamo in generale lezioni del genere, tanto che a 30 anni sono in pochi ad aver compreso la misteriosa arte che consente di piegare un copriletto con angoli in maniera decente.

In Finlandia sono più di un passo avanti; le lezioni di economia domestica erano già previste per tutti alle scuole medie e superiori, ma di recente l’età è stata anticipata ai piccoli delle elementari. L’idea è quella di creare nuovi equilibri tra i due sessi senza sbilanciamenti di compiti e doveri, scardinando gli stereotipi radicati per cui la donna deve badare a casa e famiglia mentre l’uomo deve portare a casa lo stipendio. L’iniziativa è anche positiva per l’educazione dei figli che diventano più collaborativi in casa e capiscono quanto sia faticoso.

Un'iniziativa simile è stata fatta anche in Spagna dal 2019, in un istituto superiore di Vigo, in Galizia sono state introdotte lezioni di economia domestica rivolte ai maschi. Il direttore dell’istituto ha commentato così la riuscita della novità introdotta: “Per noi la responsabilità domestica è fondamentale – ha sottolineato José Manuel Rodríguez, il direttore dell'Istituto Montecastelo –, così come i valori della famiglia, il rispetto delle persone e la solidarietà. I nostri alunni sono contentissimi di apprendere i lavori domestici. Tutti hanno ammesso di aver finalmente compreso le fatiche dei genitori e di volersi rendere più autonomi”.