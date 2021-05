Nente Dehor? Non importa c’è il pickup per accogliere i clienti

In zona gialla ne stiamo vedendo di ogni, i dehor spuntano come funghi nei parcheggi, sui marciapiedi, ogni centimetro è buono per mettere un tavolo e guadagnare due posti a sedere per il proprio locale. Quando proprio il posto fuori non c’è che si fa? Si parcheggia un pick-up e con un tavolo piazzato dietro ecco che si ha un intimo tavolo per due. La storia è vera e arriva da Alessandria: Piero Pippo, titolare della trattoria “Il Paladino” è stato costretto dalla polizia municipale a rimuovere il giardinetto che aveva posizionato davanti all’ingresso del locale per aumentare la capienza all’esterno, e accogliere gli avventori fuori dal locale come richiede l’ultimo DPCM del governo Draghi, ma Pippo non si è arreso e ha aguzzato l’ingegno per una soluzione alternativa. Il ristoratore ha parcheggiato un pickup davanti al locale e ha posizionato un tavolo nel cassone del mezzo per accogliere almeno qualche cliente.

Pippo si era infatti lamentato della severità della Polizia Municipale nei suoi confronti mentre macchine e furgoni continuavano a parcheggiare selvaggiamente davanti alla sua trattoria. Per dare maggior significato alla sua protesta ha fatto che prender lui stesso il macchinone per parcheggiare davanti al locale, ma almeno che gli fosse utile per gli affari. Il tavolo pick up non è tra i più eleganti nell’arredo, ma certamente è unico nel suo genere e vista anche la disponibilità di posti limitati, siamo certi che sarà sempre pieno!