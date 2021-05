Il governo dà l’ok per la ripresa dello sport palestre e piscine

La riapertura di palestre e piscine è in ballo da tempo, ma adesso non solo è ufficiale, ma sono stati stabiliti anche precisi protocolli da rispettare, stabiliti dal CTS. La riapertura delle piscine all’aperto è prevista per il 15 maggio, solo per chi non teme il freddo. Le palestre potranno invece ricominciare a lavorare dal primo giugno. In tutti i luoghi dove si fa sport dovrà essere mantenuto l’elenco dei clienti per 14 giorni. All’ingresso delle strutture bisogna misurare la temperatura, in vasca va mantenuta la distanza di 7 metri quadri, fuori «si deve assicurare una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone». Distanza di almeno 1,5 metri tra le persone che appartengono a nuclei familiari differenti, pertanto anche ombrelloni e sdraio vanno fissati in maniera tale garantire tale distanza. Quando si fa il bagno sarà vietato soffiarsi il naso, (pensateci prima quindi!) e fare pipì … ma questo non valeva anche prima? I bambini molto piccoli potranno quindi entrare con il pannolino in acqua, per quelli grandi non è espressamente vietato, valutate voi.

Per il capitolo palestre invece, bisognerà indossare la mascherina fino al momento di iniziare l’attività e la distanza da mantenere sarà di almeno 2 metri. Anche qui misurazione della temperatura e percorsi differenziati per entrate e uscite. Per i bimbi, massimo un accompagnatore. Meglio usare i propri tappetini o in alternativa, igienizzare quelli della struttura ad ogni sessione di attività. La raccomandazione poi è di «arrivare già vestiti adeguatamente alle attività o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti».

Nonostante l'elaborato elenco di cose da fare, sarà un piacere ritornare a sudare, soprattutto ora che i bar sono aperti ed è possibile bere una bevanda per rinfrescarsi.