È morto a 78 anni “Boston George” il personaggio raccontato da Blow

La sua storia è stata raccontata dal film Blow, la storia del più potente narcotrafficante americano di cocaina degli anni ’70 e ’80 che nel film del 2001 è stato interpretato da Johnny Depp. Jung è mancato la mattina del 5 maggio nella sua casa di Weymout, nell’area di Boston. Pare che soffrisse di problemi al fegato e ai reni.

Sul suo account Twitter è stata pubblicata per salutarlo la celebre frase del film: “Che tu possa avere, sempre, il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle”. La storia di Boston George ovviamente romanzata dal film è quella di un criminale che ha scontato 20 anni di galera per traffico di droga. L’uomo è uscito a 71 anni per buona condotta, ma tornò dietro le sbarre due anni dopo per aver infranto la libertà vigilata. Negli anni ’70 e ’80 Jung fu uno dei più importanti alleati di Pablo Escobar nel traffico di cocaina dal Messico agli Stati Uniti.

La storia di George è stata raccontata inizialmente da Bruce Porter nel libro dal titolo decisamente prolisso: "Blow. Come un ragazzo di una piccola città ha guadagnato 100 milioni di dollari con il cartello della cocaina di Medellin e poi perso tutto" e successivamente è stata ripresa dal film che però ha tagliato corto sul nome: Blow. Quando la figlia di George vide il film e forse conobbe meglio la storia del padre si pentì di non essere mai stata a visitarlo in carcere e ci andò per la prima volta nel 2002. Boston George è morto a casa sua insieme alla moglie e dopo una lunga vita “avventurosa".