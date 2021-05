Parto record: a 25 dà alla luce 9 gemelli

Una donna maliana di 25 anni, Halima Cisse ha dato alla luce 9 bambini con un parto gemellare: 4 maschi e 5 femmine. Tra l’altro due sono sbucati solo al momento del parto cesareo, evidentemente nascosti durante le ecografie dietro qualche fratellino. La donna era seguita in una clinica marocchina dal 30 marzo dopo essere stata ricoverata due settimane all’ospedale Point G di Bamako, nel suo paese d’origine, però molto povero e inadatto a seguire una gravidanza così delicata. In tutte le ecografie fatte i conti tornavano sempre: sette, ma in realtà erano nove. La cosa positiva è che stanno tutti bene, i piccoli e la mamma che dopo un parto così avrà bisogno di riprendersi.

Il caso è stato di portata internazionale è in un comunicato il ministro della Salute e dell'igiene pubblica del Mali, Fanta Siby, ha ringraziato "il presidente della Transizione, la cui leadership politica e generosità hanno permesso di accelerare e garantire il sostegno finanziario dell'evacuazione medica di Halima Cisse". Non sono mancate poi le congratulazioni "alle équipe mediche di Mali e Marocco, la cui professionalità è alla base della felice conclusione di questa gravidanza".

Il padre è ovviamente sollevato, mai come la moglie, e ha dichiarato alla BBC Adjudant: “Sono molto felice. Mia moglie e i bambini stanno bene". Il neo papà non sembra per nulla preoccupato per il futuro di tutti quei pargoli: "Dio ci ha dato questi bambini. È lui a decidere cosa accadrà a loro. Non sono preoccupato per questo. Quando l'Onnipotente fa qualcosa, sa il perché". Per ora si gode il momento, quindi, e le telefonate di congratulazioni arrivate a destra e a manca: "Mi hanno chiamato tutti! Hanno chiamato tutti! Le autorità maliane hanno chiamato esprimendo la loro gioia. Li ringrazio...Anche il presidente mi ha chiamato".