Louis Vuitton firma una borsa a forma di aereo da 32.000 euro

La casa di moda Louis Vuitton ha lanciato, anzi fatto volare, sul mercato una nuova borsa con il caratteristico tessuto in pelle logato, ma a cambiare è la forma: un aeroplano. Il prezioso oggetto di moda e design è stata disegnata da Virgil Abloh per la famosa casa di moda francese, il prezzo è però superiore rispetto alla media delle borse della maison: 39 mila dollari. La cifra spropositata ha scatenato la consueta polemica social. Qualcuno chiede se visto il prezzo, la borsetta in questione “Può almeno volare?”, a quel punto varrebbe la pena fare l'investimento. Qualcun altro fa delle supposizioni: "Immagino che il prezzo includa anche il pilota, le hostess e la manutenzione per un paio di anni ...". QUalcun altro fa notare che costa come un vero aereo, magari un po' datato.

Well how much is a real plane? pic.twitter.com/ZhzI8eUJhR — Phoenix☀️ (@Phoenix_tc_) April 3, 2021

Invece, la creazione di Vuitton, non solo non può portarvi da nessuna parte, ma prima vista sembra anche poco funzionale con questa forma allungata e le ali che sporgono in maniera ingombrante e che non pare neanche troppo capiente. La borsa fa parte di una collezione tematica che era stata presentata durante una sfilata ambientata in un aeroporto futuristico con molti capi ispirati a trasporti e vacanze, alla faccia delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid19!