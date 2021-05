I Nonni devono chiedere il permesso per abbracciare i nipoti?

La mamma di una bimba di 2 anni, Brittany Baxter, ha sollevato una curiosa questione in un video su TikTok: il tema è il consenso ma non parliamo del rapporto tra uomo e donna, ma delle coccole ai bimbi. Sono naturali, scontate, vedi un bambino e lo paciocchi, ma ci siamo chiesti se i bambini hanno voglia di essere abbracciati, baciati senza permesso? Solitamente viene insegnato loro che quella è regola, la nonna arriverà e ti tirerà la guanciotta di affogherà nel suo seno o nel grembiule e il bimbo deve accettare, in silenzio anche se vorrebbe sgusciare e tornare a giocare. Brittany ha cercato di spiegare che le attenzioni fisiche mancate non sono sinonimo di mancanza di affetto; la bimba non deve essere costretta a fare felici i nonni solamente per dimostrare l’amore che prova per loro, forse i bimbi hanno altri codici per dimostrare affetto. La donna, infatti, sostiene: "Mia figlia e il suo corpo non esistono per rendere qualcun altro più a suo agio e per far sentire qualcun altro più amato. I sentimenti di nessuno saranno mai più importanti del diritto che ha mia figlia sul proprio corpo". La sua teoria per quanto ragionevole ha creato un po’ di scompiglio per i più tradizionalisti e per chi non aveva mai considerato come una costrizione le attenzione di nonni e parenti su bambini piccoli.

C’è chi tra i commenti paventa per la figlia della donna un futuro di anaffettività e solitudine, ma Brittany sembra sapere il fatto suo e riporta alcune ricerche fatte sull’argomento. In fondo che male c’è a chiedere permesso per un abbraccio? Sarà più bello sapere di coccolare qualcuno che lo desidera quanto vuoi.