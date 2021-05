Johnny Depp ha un sosia: suo figlio Jack

Johnny Depp ha avuto una vita turbolenta negli ultimi anni: prima la depressione, l’alcolismo e poi il divorzio da Amber Heard che lo accusa di percosse. Una gioia però Depp ce l’ha, anzi due: i figli Lily Rose e Jack, avuti dalla ormai ex compagna Vanessa Paradis. Se Lily a soli 21 anni è già attrice e modella, il ragazzo è molto più riservato e schivo e pare non abbia nessuna voglia di seguire le orme del padre.

Jack non è presente sui social se non con dei profili creati dai fan e di lui sappiamo solo quello che ha dichiarato tempo fa il padre Johnny al The Philippine Daily Inquirer, "Jack, il mio ragazzo, è sempre stato un abile disegnatore. Non ha mai mostrato interesse a diventare attore. Però sa disegnare e suonare davvero molto bene!"

Johnny ha dimostrato di essere anche molto protettivo nei confronti del figlio Jack e non ha per nulla apprezzato le accuse dei giornali di essere stato violento con la ex moglie: 0 ha lamentato l’attore. Intanto nella foto apparsa su Instagram che ritrae Jack immerso nei fiori di un giardino di Hollywood è impossibile non vedere la somiglianza con il divo del Pirata dei Caraibi. Anche se Jack non farà mai l’attore, avrà sicuramente lo stesso successo del padre con le donne.