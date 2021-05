Adios coprifuoco. La Spagna ha revocato lo stato di emergenza per Covid19

Adios coprifuoco, questo è il motto di festa che ha caratterizzato il sabato sera spagnolo nella notte in cui il paese ha revocato ufficialmente lo stato di emergenza e quindi il limite orario per attività e libera circolazione. Strade e piazze affollate a Madrid e Barcellona per celebrare il momento storico dopo 14 mesi molto pesanti per la Spagna che ha contato 79.000 morti e 3,5 milioni di casi. A Madrid i ritrovo principale è stato presso la Puerta del Sol e la polizia ha dovuto fare 450 interventi, a Barcellona 6.500 persone sono state disperse.

Prima della notte tra sabato 8 e domenica 9 il rientro era fissato alle 23 che per gli spagnoli significa l’ora dell’aperitivo. Non si tratta comunque di un “liberi tutti”. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina e tenere le distanze all’interno dei locali con numeri di capienza massimi ridotti, se necessario. Le 17 comunità autonome possono poi continuare a limitare l'orario di apertura o prendere altre decisioni in base all’andamento dei contagi, ma le decisioni dovranno essere approvate da un Tribunale. Gli ultimi dati ufficiali parlano di 198 casi ogni 100mila abitanti in tutto il Paese che secondo il semaforo del ministero della Salute, rappresentano un "rischio elevato". Secondo Elena Vanessa Martínez, presidente della Società spagnola di epidemiologia (SEE), "abbiamo ancora troppi casi" e ovviamente con la libera circolazione e un numero esiguo di vaccinati rispetto alla popolazione nazionale, le cose potrebbero peggiorare.

Via il coprifuoco anche in Belgio nella notte tra venerdì e sabato. A Bruxelles si sono visti assembramenti massicci di persone con conseguente intervento della polizia con idranti e lacrimogeni su ragazzi palesemente ubriachi e senza mascherina.