MI tradisci? E io ti cospargo i vestiti di colla e glitter

Uno dei trend più diffusi su Tik Tok sono i video che testimoniano le terribili vendette delle fidanzate sui compagni traditori. L’utente Destiny ha pubblicato la sua personale punizione per il boy farfallone che l’aveva cornificata, non una, ma ben due volte, quando l'ha scoperto non ha avuto dubbi sulla vendetta da mettere in atto. La ragazza, amante dei glitter ha voluto lasciare il segno e prima cospargendo di colla alcuni dei suoi vestiti preferiti e poi li ha decorati con una pioggia di glitter coloratissimi. Il video ha raccolto due milioni e mezzo di like e scatenato l’approvazione solidale delle donne che hanno vissuto una situazione simile e non hanno avuto il coraggio di farla pagare con la stessa cattiveria.

Chi invece sembra bene esperta di vendette, nei commenti snocciola consigli su come essere più diabolici possibili: “Utilizzate glitter extrafini che non andranno mai via!” suggerisce un’utente. Un’altra tiktoker strizza un occhio al pianeta e scrive, “Se volete farlo anche voi, utilizzate per favore dei glitter biodegradabili, i gilitter in plastica sono molto dannosi per l’ambiente, quelli bio li trovate su Amazon”

Ovviamente i ragazzi si schierano a difesa del povero ormai ex: “Dovresti maturare”, suggerisce qualcuno, mentre altri la definiscono semplicemente “cattiva”. Ora però sarà difficile per l’ex fidanzato rimorchiare qualcuno con tutti quei glitter colorati sparsi fin nella biancheria intima, quindi missione compiuta.