Le iniettano sei dosi di Pfizer invece di una: "è stata una svista"

Una ragazza di 23 anni, vaccinata come sanitaria perché tirocinante di psicologia clinica, ha ricevuto non una, non due, ma ben 6 dosi Pfizer tutte insieme per errore, ed è subito record (di spreco). L’incidente è successo in Toscana all’ospedale di Massa. Un simile precedente era accaduto in Israele, perché tutto il mondo è paese (di tonti), ma in quel caso erano “solo” 5 dosi. La ragazza fortunatamente sta bene ed è già tornata a casa dopo un giorno di ricovero in osservazione. La giovane avrebbe solo dei dolori al braccio. «Si è trattato di un problema di calo dal punto di vista cognitivo uno scivolone dovuto ad un momento di calo dell'attenzione», ha spiegato la Asl Toscana Nord Ovest. Le cose sono andate così, spiega Tommaso Bellandi, responsabile della sicurezza del paziente della Asl: «L'infermiera non ha inserito la soluzione fisiologica nel flaconcino che contiene sei dosi di principio attivo Pfizer. Ha dimenticato questo passaggio e quindi quando è andata ad aspirare il contenuto per una iniezione ha in realtà aspirato tutto il principio attivo». Quando si sono accorti dell’errore, i sanitari hanno richiamato la ragazza che stava per tornare a casa e l’hanno ricoverata per un giorno e poi dimessa. Ora è a casa con «Febbre, dolori alle ossa e difficoltà a muovere il braccio» ma «sta bene» afferma l'Azienda sanitaria.

Adesso si apre il quesito sul richiamo. Non si sa se la giovane avrà bisogno del richiamo, o addirittura di due dosi ulteriori. Nel frattempo la giovane ha dichiarato di non avere intenzione di procedere per vie legali contro l’ospedale o l’infermiera: «Non abbiamo intenzione di procedere per vie legali. Non vogliamo rovinare la vita a nessuno, è stato un errore umano», e ha poi aggiunto che avrebbe voluto incontrare l’infermiera e dirle di non sentirsi in colpa per ciò che è successo, gli errori capitano a tutti.