Denise Pipitone: gli avvocati cercano la piccola ripresa a Milano nel 2005

Si indaga ancora sulla scomparsa di Denise Pipitone, nonostante siano passati 17 anni, genitori e avvocati continuano la ricerca della verità. La pista ora battuta è quella rom, aperta grazie a un filmato del 2005 registrato dalla guardia giurata Felice Grieco. Nelle riprese si vedono una nomade e una bimba che sembra essere proprio la piccola Denise. E magari la donna è la stessa che fece una chiamata anonima nel gennaio 2005 a Pietro Pulizzi, papà di Denise.



Durante una puntata di Mattino Cinque sono state mostrate le foto estratte dal filmato a confronto con quelle della bimba scomparsa ed effettivamente la somiglianza è innegabile. L’avvocato della famiglia Pipitone, Giacomo Frazzitta, ha dichiarato di essere alla ricerca della donna del filmato: "Non sappiamo se la bimba ripresa a Milano fosse Denise ma è importante trovare la nomade che era con lei. Se la trovassimo almeno potremmo toglierci questo dubbio. Questa foto ha delle somiglianze importanti con la donna che accompagnava la piccola ripresa a Milano". L’altra pista, quella di famiglia, sembra invece non avere alcuno sbocco; nei giorni scorsi i carabinieri della Scientifica hanno perquisito la casa in cui abitavano Anna Corona (l'ex del padre della bambina scomparsa) e sua figlia Jessica Pulizzi (sorellastra di Denise), ma proprio la Pulizzi è stata già assolta in tre gradi di giudizio e nessuna traccia di Denise è stata trovata nell'abitazione.

La famiglia di Denise non ha alcuna intenzione di smettere di lottare per trovare la verità, soprattutto dal momento che sembra esserci molta omertà intorno alla misteriosa scomparsa avvenuta a Mazara del Vallo ed è stata proprio la mamma di Denise, Piera Maggio, a incoraggiare chiunque sappia a farsi avanti: “In questa città c’è chi ha visto e sa come è scomparsa Denise ed è a queste persone che mi rivolgo: adesso basta, fatevi coraggio e l’ora di parlare”.