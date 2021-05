Plank per 200 secondi: la sfida social delle palestre per chiedere la riapertura

Le palestre sono chiuse da mesi e in grande sofferenza. Eppure lo sport è una parte fondamentale delle nostre vite. Per testimoniarlo è partita una sfida di plank, lanciata dalla catena di palestre Basic-Fit, chiedendo di riaprire subito i centri sportivi.

La challenge, aperta a tutti, consiste nel rimanere in posizione di plank per 200 secondi e condividere la piccola impresa sui social con gli hashtag #OpenMijnFitness o #OuvreMaSalle; l’idea è partita da Basic-Fit che conta più di 800 strutture in Europa, creando così una protesta di respiro internazionale per richiamare l’attenzione dei governi europei.

Restare in plank non è facile, si tratta di un esercizio isometrico che rafforza moltissimi muscoli nel corpo, ma soprattutto gli addominali. L’obiettivo è rimanere fermi sollevati da terra poggiano solo i gomiti e le punte dei piedi e tenendo il corpo quanto più possibile parallelo al pavimento, questa almeno è la posizione di plank classica, ma per i più coraggiosi ce ne sono molte varianti.

Wij willen terug gaan fitnessen! Jullie ook? Doe daarom mee aan de ‘planking challenge’ en probeer gedurende 200... Pubblicato da Basic-Fit su Lunedì 3 maggio 2021

I 200 secondi da “tenere” non sono casuali, ma fanno eco ai 200 giorni di chiusura che hanno accumulato i centri sportivi: “Nonostante tutti i nostri sforzi dietro le quinte negli ultimi mesi, i nostri club sono rimasti chiusi” scrivono i gestori della catena sul web".

In questo caso però l’importante non è la riuscita degli esercizi, ma dare un segnale forte, anche resistendo pochi secondi in posizione, ma con la voglia di tornare ad allenarsi. L’iniziativa sta avendo successo e spuntano su tutte le bacheche foto e video di sportivi che non ne possono più di allenarsi a casa o all’aperto ma senza gli attrezzi adatti. Chissà che l'invasione social non smuova qualcosa.