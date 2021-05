Eva Mendes: siamo tutti insicuri da giovanissimi

Il messaggio più importante da dare a chi soffre di grande insicurezza in giovane età è che si tratta di una fase che abbiamo attraversato praticamente tutti. Ma poi passa! Ripensate a certi compagni delle medie a cui non avreste dato due lire e che ora sono più belli e ricchi di voi. Capita. L’adolescenza è un periodo infame e lo è anche la gioventù. Se a dirlo poi è Eva Mendes, modella e attrice di successo e moglie di Ryan Gosling, ecco che sembra più facile da credere. Lo spunto di riflessione della Mendes è arrivato tramite un post Instagram di una vecchia foto dei suoi esordi di carriera; l’attrice ricorda che guardandola all’epoca non si piaceva: "Mi sono appena imbattuta in quest'immagine di un film di quasi 20 anni fa. Ricordo che allora pensavo che la mia faccia fosse strana, che la mia struttura ossea fosse strana… conoscete tutte le insicurezze che può avere una 26enne. Oggi, a 20 anni di distanza, vorrei avere ancora quella faccia strana e quella struttura ossea. Se odiate una vostra foto, aspettate 20 anni. Poi la amerete". Tradotto in maniera più cinica potremmo dire che poi di solito invecchiando si peggiora, quindi rivalutiamo le peggio foto della gioventù, ma non è certo il caso della Mendes, bella sempre. Il suo è un messaggio di body positivity, bisogna sempre essere clementi con se stessi, cosa che i giovani non riescono tanto a fare, anzi sono spesso critici sia con se stessi che con gli altri con il rischio di creare complessi inutili. A chiudere il pensiero della Mendes ci pensa una citazione di Oscar Wilde: “La gioventù è sprecata nei giovani”

