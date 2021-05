La scorsa notte avete notato scie di puntini luminosi nel cielo?

Quando si parla di cieli, spazio e quant’altro, molto spesso c’è di mezzo Elon Musk con la sua Space X, l’azienda aerospaziale che ha fondato nel 2002. Questa volta ad attirare l’attenzione sono stati tantissimi pallini luminosi in fila indiana nel cielo. Qualcuno avrà pensato di aver bevuto troppo o di avere avvistato molti ufo, ma si trattava di satelliti, più precisamente di Starlink. Musk ha lanciato con un razzo una serie di satelliti artificiali Starlink, 1500 per la precisione, ma il progetto ne prevede 12 mila in totale.

Christian Lavarian, esperto del Museo delle Scienze di Trento ha commentato che “si tratta di satelliti artificiali per le telecomunicazioni, di per sé nulla di sconosciuto, in particolare i satelliti Starlink di SpaceX, l'azienda di Elon Musk, possono essere osservati già da un paio di anni". Ma forse per la quantità di satelliti immessa nello spazio contemporaneamente, sono molti che hanno notato la scia e l’hanno fotografata, postandola sui social: "Quelli di Musk sono satelliti molto piccoli e possono essere lanciati anche 10 o 20 alla volta, poi entrano in orbita attorno alla Terra e per un po’ di tempo rimangono molto vicini fra loro. Per questo, quando li osserviamo in cielo, si vedono una serie di puntini luminosi l’uno attaccato all'altro".

Starlink è il progetto di rete stellare, più che altro per i prezzi, che Musk ha in testa di realizzare per connettere zone remote che non hanno alternative di connessione internet. Certo ogni cosa ha il suo prezzo e questa connessione costerebbe 500 euro per l’installazione più un abbonamento mensile di 99 euro. Praticamente è più conveniente trasferirsi.