Michele Morrone: fidanzarmi con Belen Rodriguez? Io vorrei una donna più altolocata

Durante una diretta Instagram l’attore Michele Morrone si è lasciato andare in commenti superficiali sulla showgirl Belen Rodriguez. Pare che in realtà tra i due ci sia stata una relazione in passato, a detta di Chi Magazine i due avrebbero avuto un flirt nell’estate del 2020, ma di questo non è stata data conferma da nessuno dei protagonisti.

Di sicuro se qualcosa c’è stato non è andato a buon fine a quanto pare. Nel video il bel tenebroso Morrone, divenuto celebre anche oltre confine per aver interpretato Massimo Torricelli, un boss mafioso, nel film erotico polacco 365 giorni, ha risposto a un utente che gli consigliava di fidanzarsi con Belen: “Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tette e un culo, però magari, chi lo sa”. Vince il premio spocchia dell’anno a mani basse e scatena l’ira dei fan della showgirl argentina che è sempre adorata dal suo pubblico. La prima ipotesi che giustifichi il video di cattivo gusto è quella di un probabile rifiuto dalla showgirl: “Palesemente Belen gli avrà dato un palo in faccia”, ipotizza in fan.

Palesemente Belen gli avrà dato il palo in passato pic.twitter.com/AvySqBMVkk — Gian Maria Sainato (@giansainato) May 9, 2021



Altri passano alle accuse personali: “Senti qua ti ricordiamo solo per aver recitato da cane in un film che si basava appunto su tet*e e cu*i e niente più. Ridimensionati che non te lo puoi permettere”.

Diciamo che se voleva fare il simpatico non gli è venuto benissimo. Al momento tutto tace in casa Belèn-Spinalbese che si godono la gravidanza senza far polemica.