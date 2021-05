Il trucco inglese per la pasta al pomodoro? Fa indignare il web

Avete tanti ospiti a cena e poco tempo per preparare qualcosa di sfizioso? Niente paura: un piatto di spaghetti funziona sempre, se poi non siete in grado di prepararlo in maniera “tradizionale”, ma siete dei tipi coraggiosi potete prendere in considerazione la ricetta di Josh & Lisa che sui social mostrano come arrangiare dei pasti “sfiziosi” rapidamente.

Il procedimento è grossolano e consiste nel cospargere un piano di lavoro con litri di salsa di pomodoro pronta, a quel punto si aggiungono delle polpettine di carne fatte precedentemente oppure comprate già pronte all’uso, si annegano nel sugo mentre si prepara il prossimo disgustoso step, cioè l’aggiunta di simil-parmigiano in scatola. A quel punto è arrivato il momento di aggiungere gli spaghetti che aspettano collosi il loro momento di mischiarsi a quello scempio. Si mescola tutto, direttamente sul piano da cucina e si guarnisce con insalata, e abbondante aceto. Insomma un vero orrore culinario per oltraggiare l’Italia e le sue tradizioni. La protagonista del video ironizza: “Sono italiana, questo è il classico pranzo famigliare”.

Di sicuro in questo modo si risparmia tempo e si evita di sporcare mille piatti perché la pietanza è già servita lì, sul piano di lavoro, comoda per essere addentata. Il rischio è che l’ospite di fronte a una proposta culinaria del genere si voglia mangiare anche la cuoca per ripicca!

Nonostante i commenti di sdegno e imbarazzo, soprattutto dall’Italia, Jack & Lisa continuano a proporre sfiziose ricette che consentono nell’accozzaglia di alimenti su un piano di lavoro, ma per favore, tenete fuori gli spaghetti da queste perversioni!