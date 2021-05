La Superluna dei fiori arriva il 26 maggio!

Nelle prossime settimane assisteremo a uno spettacolo romantico e mozzafiato: la Superluna dei fiori sarà la luna più grande dell’anno e potremo vederla il 26 maggio nei nostri cieli. Dall’altra parte del mondo avranno anche modo di godersi un’eclisse totale, che sicuramente potremmo rivivere attraverso sociale e testimonianze video.

Il 26 maggio la luna sarà in perigeo alle 03.52, cioè si troverà nel punto di minima distanza dalla terra, a 357. 309 km dalla Terra, certo rimanere svegli fino a quell’ora sarà la vera impresa, visto che siamo abituati ad andare a letto alle 22. Ma la luna piena nella sua interezza sarà ben visibile al tramonto dello stesso giorno, con il favore delle tenebre. Sarà la luna più impressionante dell’anno proprio perché la più vicina. Si dice Superluna tutte le volte che il satellite si trova a meno di 361.885 km di distanza dalla Terra, facendolo apparire più grande. L’espressione “dei fiori” invece, è stata scelta dai nativi americani non perché fossero hippie, ma perché effettivamente la luna piena di maggio era circondata da abbondanza di fiori, molto semplicemente!

Per i nerd delle osservazioni astronomiche, l’eclissi di luna non visibile dal nostro paese, ma da Australia e da alcune zone del Sud America e del Sud-est asiatico, sarà però monitorata in streaming e potete seguirla in diretta la mattina del 26 maggio, il punto di massima oscurazione sarà alle 13.18; un'ottimo background per un pranzo romantico infrasettimanale.