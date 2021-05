Stop alla quarantena per chi arriva dai paesi UE

Il Ministro Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che pone fine alla misura della quarantena per chi arriva dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Shengen, oltre che da Israele e Gran Bretagna. Questo dovrebbe dare una mano al turismo che sta entrando nella sua stagione di punta. Sarà comunque necessario fornire un tampone negativo fatto nelle precedenti 48h. L’Italia è del resto totalmente in giallo, con la sola incognita della Valle d’Aosta, in bilico tra giallo e arancione. Non solo, ma i numeri da zona bianca sembrano vicini per molte regioni, a dirlo è Sileri, sottosegretario al Ministero della Salute: «Per alcune aree la zona bianca è a portata di mano per fine mese o inizio giugno».



In Croazia si fanno esperimenti controllati per riaprire le porte al turismo: a Zagabria c’è stata una festa con 80 invitati tutti vaccinati con seconda dose e testati negativi, per loro nessuna misura di contenimento contro il virus, i compiti degli invitati erano solo mangiare, bere e divertirsi per far valutare agli scienziati l’efficacia del vaccino e un possibile ritorno alla vita lontano da mascherine e distanziamenti.



Negli Usa sono ancora più avanti e l’obbligo di indossare la mascherina è stato abolito per tutti i vaccinati sia all’aperto che al chiuso. In Italia, al contrario, anche i vaccinati devono sottostare a tutte le regole anti contagio vigenti. La cosa fa riflettere l’immunologa Antonella Viola che scrive: «Mentre negli Usa chi è vaccinato può persino fare a meno delle mascherine, da noi non solo bisogna continuare a portarle, ma ai vaccinati si continuano a fare tamponi e a sottoporli a quarantena come se i vaccini fossero acqua fresca. E invece i vaccini (anche in Italia) funzionano molto bene».

Intanto a piccoli passi, la luce in fondo al tunnel si vede anche in Italia con rt in calo da 0,89 a 0,86 questa settimana e un’incidenza di casi che è arrivata a 96 casi per 100.