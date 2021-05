Vi mancano le palestre? Niente paura ci sono i muscoli finti!

Muscoli da indossare, cosa si inventano piuttosto di non andare in palestra e sudare!

Le aziende produttrici sono quasi tutte cinesi, ma grazie alle piattaforme di e-commerce come Amazon e Alibaba sono arrivate fin qui. Sembrano quasi vere, almeno a colpo d'occhio; ma si tratta di tute in silicone medicale lavabile, quello dei sex toys, per intenderci. Il pezzo che va più forte è il torso: un pezzo unico per avere pettorali e tartaruga ben scolpiti. per chi non si accontenta sono disponibili anche le gambe e le braccia o una maschera per il viso, che però sarebbe piuttosto inquietante, solo per coraggiosi.

Se volete un pezzo unico ovviamente esiste, una tuta all body che vi lascerà scoperti solo mani e piedi. Diciamo che sono perfetti per farci i selfie e rimorchiare sui siti di dating, ma poi arriverà necessariamente il momento della verità...e lì uno si deve inventare una buona scusa per aver indossato una tuta muscolosa. Le tute sono disponibili in 4 tonalità per accontentare tutti i tipi di carnagione, ma le misure sono uniche e le tute elastiche e traspiranti, promette la Smitizen, una delle aziende produttrici.

I prezzi per il finto corpo muscoloso variano a seconda della qualità del prodotto, si va dai 150 ai 500 euro per la mezza tuta e dai 500 ai 900 per la tuta intera. Se non funzionano per baccagliare si possono sempre usare ad halloween, carnevale o ai raduni di cosplayer!