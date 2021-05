Kobe Bryant consacrato alla gloria della Hall of Fame del basket

La moglie Vanessa commuove tutti: «Congratulazioni amore mio, tutto il tuo duro lavoro e i tuoi sacrifici sono stati ripagati. Ora sei nella Hall of Fame. Sei un vero campione. Non sei solo un MVP, sei uno dei più grandi di tutti i tempi. Sono così orgogliosa di te. Ti amo e ti amerò per sempre, Kobe Bean Bryant» ha detto nel suo discorso sul palco, accompagnata dal campione Michael Jordan a cui ha chiesto sostegno.

L’occasione è solenne, cioè l’ingresso di Kobe Bryant nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, la cerimonia lo scorso anno era stata annullata proprio per la tragica scomparsa del campione, avvenuta il 26 gennaio 2020. L’atleta era precipitato a bordo di un elicottero insieme alla figlia Gianna di 13 anni.

In occasione del riconoscimento, la moglie Vanessa ha voluto ricordare sia il campione, instancabile, che l’uomo: «Grazie per non aver perso mai un compleanno, uno spettacolo o una recita scolastica. Grazie per aver messo al primo posto il tuo amore per la nostra famiglia». E poi ricorda anche la piccola “Gigi” scomparsa insieme al padre: «Gigi sarebbe così orgogliosa di vedere suo padre introdotto nella Hall of Fame del basket».

In sala sono presenti anche le altre figlie di Kobe: Natalia, Bianka e Capri, ed è alle ultime due, le più piccole che la mamma si rivolge: «Bianka e Capri, sono contenta che siate qui stasera. Papà era una persona incredibile, e vi amava da morire».

«Baby - ha chiuso la moglie - il tuo duro lavoro alla fine ha pagato».