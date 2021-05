Volete diventare guardiani di un favoloso castello in Cornovaglia?

Il luogo di lavoro sarebbe decisamente affascinante: la splendida isola di St Michael’s Mount, lungo la costa meridionale della Cornovaglia; qui si trova un Castello che ha bisogno di personale. In questa residenza nobiliare ci abita la famiglia St. Aubyn dal 1650 e sono loro ad occuparsi delle visite sull’isola. Adesso la famiglia è alla ricerca di un Officer Castel, un moderno guardiano del castello che appoggerà lo steward già presente.

Interessati? Il lavoro è un full time e c’è una lunga lista di mansioni da svolgere nel caso in cui foste selezionati: dalla pulizia del castello, all’accoglienza dei visitatori, gestire la sicurezza del castello, verificare gli impianti dei sistemi antincendio e di sicurezza, eseguire piccole attività di manutenzione, controllare le scorte di prodotti per la pulizia e fare gli ordini quando necessario e altro ancora. Insomma bisogna essere un po’ tuttologi, ma soprattutto amare la Cornovaglia a quanto recita l’annuncio: “Stiamo cercando qualcuno che sia entusiasta di fare esperienza e sfruttare al massimo tutte le opportunità di apprendimento. Sarai in grado di dimostrare i massimi livelli di discrezione, avere una forte motivazione per vivere nella Cornovaglia occidentale e soprattutto essere pronto al lavoro di squadra, in cui la flessibilità è essenziale.”

Se siete interessati alla vita nel castello, potete mandare qui i vostri CV e farvi avanti!