Occhiali da sole: ma come diavolo si sceglie la taglia giusta?

Questo è il periodo dell'anno in cui bisogna procurarsi degli occhiali da sole, pe rporoteggere gli occhi dai raggi ultravioletti, certo, ma anche per nascondere le occhiaie, nella speranza di poter tornare ad uscire e fare tardi questa estate. Quando vi trovate in preda al panico perché non avete la minima idea di quale sia la taglia dei vostri occhiali da sole, potete usare un piccolo trucchetto facile e pratico per togliervi dall’imbarazzo di continuare a provare 200 modelli diversi in maniera compulsiva, sperando che arrivi un'illuminazione divina.

Basterà avere con voi una carta di credito o un bancomat, in realtà andrà bene anche la tessera fedeltà del supermercato (basta che sia di misura standard), la prendete e la posizionate in verticale sul ponte del naso, perpendicolare all’inizio dell’arcata delle sopracciglia, basandovi sulla sulla distanza dell’occhio con la fine del lato corto della carta, potrete capire la misura della montatura da scegliere. Cioè? Se lo spigolo finale della carta è oltre il bordo dell’occhio allora vi serve una small, se corrisponde con la fine dell’occhio, prendete una medium, se non arriva neanche alla fine dell’occhio allora vi serve una large, testoni!

Una volta che avete acquistato i vostri occhiali e siete soddisfatti e pronti a sfoggiarli, ricordatevi di appuntare il numerino che trovate scritto lungo una delle due aste perché lì c’è proprio la misura esatta della montatura che comprende la misura della lente, del ponte e delle aste, un sacco di dati come vedete. Ma il trucco della carta di credito è sufficiente per regolarvi e non scegliere una montatura che vi faccia sentire ridicoli, soprattutto se acquistate online e non avete occasione di provarli gli occhiali.

Non fatevi cogliere impreparati dalla rimozione del coprifuoco, poi avrete bisogno dell'occhiale da sole, meglio se calza giusto.