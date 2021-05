Nella villa pubblica di Erice spunta un cartello curioso: “obbligo di baciarsi”

Siamo abituati da un anno a questa parte a leggere cartelli che vietano il contatto fisico: state distanti almeno un metro, niente assembramenti, niente strette di mano, abbracci, figuriamoci i baci!

Per fortuna sono esenti da questi divieti tutti gli innamorati o i congiunti, se preferite. E proprio per valorizzare il gesto del bacio e l’amore in generale, a Erice, in provincia di Trapani, l’amministrazione ha fatto mettere dei cartelli davvero unici nel loro genere che invitano a rispettare l’obbligo a baciarsi.

I cartelli per ora sorgono nella villa pubblica davanti alle Torri del Balio, uno dei punti più suggestivi della cittadina sicula, probabilmente qui il limone panoramico sarebbe scattato in ogni caso, ma adesso è quasi un dovere.

Si tratta chiaramente di inviti provocatori e simpatici rivolti a turisti e locali per tornare a fare un gesto che un tempo era naturale tra innamorati e adesso è quasi strano, almeno in pubblico. “Il nostro – spiega il sindaco Daniela Toscano – è anzitutto un messaggio e un invito all’amore avulso dai pregiudizi, oltre che un ulteriore attestato di unicità a un luogo. L’iniziativa non è soltanto indirizzata ai cittadini di Erice, ma anche ai turisti che visiteranno il nostro meraviglioso borgo. Molti ne approfitteranno per scattare selfie sotto il cartello, con lo sfondo del meraviglioso panorama e chissà che, quando il Covid sarà un ricordo, l’invito al bacio non possa far nascere un nuovo amore”. Ottimismo e speranza, quindi, ad Erice che vuole arrivare a posizionare i cartelli in giro per tutto il paese, per inneggiare all’affettività. Non appena finiscono le limitazioni dovute alla pandemia, tutti a baccagliare ad Erice, altro che vischio, baciarsi è d’obbligo.