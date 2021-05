Andrea Meza è la nuova Miss Universo 2021

Il 16 maggio è stata incoronata in Florida Miss Universo 2021: è Andrea Meza, Miss Messico, eletta tra 70 concorrenti provenienti da tutto il mondo. Immancabili le belle parole della vincitrice che si è espressa attraverso un comunicato stampa diffuso da Miss Universe Organization: «Sono così onorata di essere stata selezionata tra le altre 73 donne fantastiche con cui ho partecipato. Indossare la corona di Miss Universo è un sogno che si avvera e spero di servire il mondo attraverso la mia difesa dell'uguaglianza nei diritti». Meza è stata incoronata come da rito dalla miss in carica, la sudafricana Zozibini Tunzi, eletta nel 2019 e rimasta con la corona in testa per due anni, visto che l’anno scorso il concorso è saltato a causa della pandemia. La modella Meza ha poi spiegato che cosa è per lei la bellezza: «Al giorno d'oggi la bellezza non è solo il modo in cui si viene guardati. Per me, la bellezza è presente anche nel nostro spirito, nei nostri cuori e nel modo in cui ci comportiamo». Dalle sue parole si evince che la ragazza è sveglia, oltre che modella e truccatrice, ha anche una laurea in ingegneria del software. Ora si trasferirà a New York per sfruttare al meglio il suo anno da Miss Universo e dedicarsi alle attività filantropiche che prevede il suo ruolo.

La finale del concorso è anche un momento di riflessione, quando a sfilare è Thuzar Wint Lwin, la miss del Myanmar, che ricorda la tragica situazione del suo paese: “Stanno uccidendo la nostra gente come animali. Dov’è l’umanità? Per favore aiutateci”.