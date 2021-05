New New è la nuova inquietante app che prende le decisioni per te

L’app si definisce “un mercato azionario umano in cui si acquistano azioni nella vita di persone reali, al fine di controllare le loro decisioni e osservare il risultato”. Creata dalla canadese Courtne Smith, ex assistente personale di Drake, conta già molti investitori interessanti nel progetto, come il co-fondatore di Pay-Pal Peter Thiel, l’attore Willi Smith e il fondo statunitense Andreessen Horowitz. Per ora l’app è in fase di beta testing. Il concetto base è che attraverso di essa si può chiedere a persone esterne di prendere decisioni sulla propria vita, un meccanismo molto sfruttato già attraverso Twitch e YouTube, ma qui il gioco assume una forma più organizzata e diventa il fulcro della piattaforma. Vista la sua natura, potrebbe essere pericolosa se pensiamo alle storie di challenge finite male su TikTok, ma per fortuna il presupposto qui è diverso, l’app vuole rivolgersi ai creator: scrittori, pittori, musicisti, blogger ecc; attraverso di essa si può creare un contatto più diretto con i fan che possono influenzare nella pratica l’arte dei propri artisti preferiti. Ovviamente i creator non lo fanno per amore di confronto e democrazia, o almeno non solo; votare ad esempio costa, Ci sono diverse tipologie di sondaggio o coinvolgimento del pubblico, con diverse tariffe. Per dare il proprio nome ad un personaggio ad esempio, si paga 16 euro.

Per ora l’app è disponibile solo per iPhone e potete scaricarla e testarla qui.