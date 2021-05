Naomi Campbell è diventata mamma a 50 anni

La super topmodel Naomi Campbell ha sorpreso tutti postando una foto con un piedino che annuncia l’arrivo del suo primo figlio all’età di 50 anni: “Una piccola, splendida benedizione mi ha scelto per essere sua madre. Sono così onorata di accogliere quest’anima gentile nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame eterno che ora condivido con te, mio angelo. Non c’è amore più grande”.

La Campbell non aveva nascosto in passato il suo desiderio di maternità e in un’intervista del 2017, aveva dichiarato all’Evening Standard: “Penso in continuazione ad avere bambini. Ma adesso grazie alla scienza penso di poterlo fare quando voglio”. E adesso che la piccola, di cui il nome non viene rivelato, è arrivata, sono piovute le congratulazioni di Marc Jacobs e Kim Jones, e le colleghe Eva Herzigova e Mariacarla Boscono.

La Campbell è molto riservata riguardo la sua vita privata, ma al momento la modella non sembra legata sentimentalmente a nessuno, che si sappia. La top model ha avuto molte storie d’amore e dice di essere rimasta in buoni rapporti con tutti i suoi ex, tranne che con l’ultimo, il rapper inglese Skepta che le aveva giocato un brutto scherzo. Di punto in bianco il rapper aveva postato la foto di una ecografia e tutti avevano pensato che la Campbell fosse incinta, in realtà i due avevano già chiuso la loro storia e la modella non ne sapeva proprio nulla del bambino dell’ecografia e in tutta risposta lo ha cancellato da tutti i social. Ma è acqua passata, oggi, quasi 3 anni dopo, Naomi Campbell è felicissima di essere mamma e il resto, poco importa.