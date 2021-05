Alicia Breuer a 17 anni guadagna 10000 sterline al giorno su Tik Tok

Alicia Breuer è una ragazza inglese che come tante coetanee vuole puntare tutto sui social e sembra avere le carte in regola per farlo. Ha raccontato la sua storia al Mirror e la sua scelta di lasciare la scuola fa discutere. Eppure cosa dire a una ragazza che guadagna 10mila sterline al giorno facendo qualche video buffo o glamour su TikTok?

Alicia ha iniziato a caricare video su Tik Tok durante il primo lockdown, per passare il tempo mentre le scuole erano chiuse: inizialmente faceva solo i playback sulle note di canzoni famose ed energiche come quelle di Katy Perry. Pian piano è arrivata a 750 mila follower ed è stata contattata da un’agenzia che le ha procurato contratti di sponsorizzazione con Lancome, Urban Outfitters, e Bershka, tra gli altri, tanto che ora guadagna più dei genitori messi insieme. Alicia è soddisfatta e giura che tutti i suoi cari la supportano, dai genitori, agli amici: “Mia mamma, inizialmente era sconcertata, ma poi ha scaricato i miei video dai social per darmi consigli e in più mi segue sempre nei miei impegni scolastici", ha spiegato Alicia, “i miei due migliori amici mi sostengono, io al contrario sarei probabilmente gelosa, invece”. La ragazza ha intenzione di sfruttare fino in fondo questa occasione: “Ho sempre voluto avere un mio business e viaggiare, questa potrebbe essere l’occasione perfetta”. Per ora però sta mettendo da parte i soldi guadagnati e non ha ancora idea di come li spenderà: “Per ora sto solo risparmiando, suppongo che però se vincessi alla lotteria mi comprerei una casa in un paese caldo”. In programma ci sarebbe in futuro anche il lancio di una sua linea di abbigliamento per continuare ad alimentare il business.