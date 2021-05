L’ombrellotenda sarà il trend da spiaggia libera per l’estate 2021

Chi non ha messo in valigia l’ombrellotenda per partire per le ferie 2021 è assolutamente out. Più importante del telo mare che tanto si riempie di sabbia in un amen, più rassicurante dell’acqua ghiacciata messa in freezer il giorno prima del mare, più leggero dello zaino con i panini fatti dalla suocera. Se non lo avete: procuratevelo. Il primo buon motivo è che nella sua massima estensione occupa 270 cm, praticamente l’intera larghezza di molte spiagge liguri, starete belli larghi in perfetta ottemperanza con le direttive Covid, anche all’interno del vostro nucleo famigliare. Se poi siete appassionati di istruzioni stile Ikea potrete divertirvi a montare l'ombrellone e all’occorrenza trasformarlo in tenda per ore pasti e riposino.

Il materiale di cui è fatto offre una protezione 75+ dai raggi UV, perfetto anche per i fantasmi in pratica. Finita la scampagnata o la giornata di mare lo potete riporre nella sua custodia e portarlo a tracolla tipo spada e pesa solo 4,5 chili.

Unico difetto: non è davvero una tenda, non potete utilizzarlo per il camping, a meno che non vogliate correre il rischio di morire di ipotermia o di punture di zanzare, a seconda della location prescelta per il soggiorno. L’ombrellone antivento da spiaggia Homecall può essere vostro al modico prezzo di 70 euro circa su Amazon.