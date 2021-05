La candela che sa di vagina creata da Gwyneth Paltrow è “esplosiva”

Gwyneth Paltrow ha fatto quasi più parlare di sé da quando ha aperto la sua azienda Goop che per i suoi successi sul grande schermo. L’azienda, nata nel 2008 per proporre prodotti per il benessere, negli anni se ne sta inventando di cotte di crude e di infuocate. La candela lanciata nel 2020 al sapore di vagina è andata subito a ruba, ma si è poi rivelata fin troppo esplosiva. “Questo odora come i miei orgasmi” è il claim sulla costosissima candela che è diventata oggetto di alcune lamentele perché sarebbe più infiammabile del previsto e di quanto ci si aspetterebbe da una candela. A volte capita che esploda in una colonna di fiamme!

La segnalazione è arrivata dal texano Colby Watson che si è rivolto agli avvocati per ottenere un risarcimento di 5 milioni di dollari a causa di un incidentino in camera da letto. Fortunatamente non si è fatto male nessuno a parte il comodino che ha rischiato di prendere fuoco ed è rimasto segnato da un alone nero bruciacchiato. Doveva trattarsi di un comodino molto prezioso vista la richiesta in ballo.

Di sicuro la candela orgasmica non sembra essere adatta per una serata di olii da massaggio e relax, tra schizzi di cera e vampate di fuoco è molto più adatta una serata caldissima e d’altronde il nome parla chiaro. La candela è orgasmica, chi si aspettava un limino da cimitero, si sbagliava.

Quella della causa legale non è l’unica segnalazione ricevuta dalla casa Goop che però si difende con estrema tranquillità sottolineando che in tutti i casi i clienti non hanno rispettato le misure di sicurezza riportate nelle istruzioni: accorciare lo stoppino della candela e non lasciarla bruciare per più di due ore consecutive. Tra un orgasmo e l'altro, ci vuole una pausa.