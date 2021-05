In Antartide si è staccato l’iceberg più grande del mondo

A dare la notizia è stata l’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, attraverso il suo sito. L’iceberg si chiama A-76, misura circa 4.320 chilometri quadrati (170 di lunghezza e 25 di larghezza) ed è il più grande al mondo: misura più di Maiorca, per intenderci. L’iceberg A-76 era già tenuto sotto osservazione grazie alle immagini scattate dalla missione Sentinel-1 di Copernicus che prevede che due satelliti scattino immagini di aree remote per tenerle sotto controllo.

Prima di A-76 il primato di grandezza era tenuto da A-32A (di circa 3.880 kmq) che si trova nel Mare di Weddell. Non è strano che grandi pezzi di ghiaccio si stacchino e di per sé non contribuiscono ad alzare il livello del mare visto che già galleggiano sopra esso, il problema rimane comunque la temperatura degli oceani che influisce sullo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio. A quel punto sì che si avrebbe un innalzamento del livello delle acque. I ghiacciai e gli iceberg destano comunque preoccupazioni da anni nella comunità scientifica e il mese scorso l'International Thwaites Glacier Collaboration ha lanciato l'allarme sul ghiacciaio Thwaites, soprannominato simpaticamente “fine del mondo”. Lo scioglimento del ghiacciaio rischia di avvenire più rapidamente di quanto potremmo pensare, anche a causa di un afflusso di acqua calda che sta velocizzando il fenomeno. Tra un po’ vivremmo tutti al mare, a mollo.