Nuovo gioco: 30 secondi per spendere tutti i soldi dei Elon Musk

Un videogame che ti mette in tasca il patrimonio di Elon Musk e ti dà un unico compito: sperperare tutto. Si tratta della trovata pubblicitaria di LeasingOption, un’azienda britannica di leasing automobilistico. Come mai? Principalmente per fare parlare di sé. Il miliardario nato in Sudafrica, infatti, è il terzo uomo più ricco al mondo, ma sicuramente è anche il più chiacchierato grazie alle sue quotidiane trovate o affermazioni stravaganti.

Il gioco si chiama “Spend Elon’s Money” e ovviamente è spassosissimo; chi non sogna di avere in tasca 166 miliardi e di doverli solo spendere? Non potrete davvero comprarvi abiti fashion o villa al mare, ma potrete simulare investimenti ovviamente particolari: dal Big Mac al Rolex, passando per l Tesla Model S o al Falcon 9. Su cosa scommettereste? In realtà la sfida non richiede grande spirito imprenditoriale o lungimiranza finanziaria, la cosa migliore che possiate fare è individuare l’investimento più costoso e cliccarci sopra quante più volte riuscite nei pochi secondi. Anche cliccando disperatamente sul lancio del Falcon, l’investimento più costoso in lista, è davvero tosta. Per quanto vi possiate impegnare il patrimonio di Musk è troppo grande per farcela. Se volete mettervi alla prova, ecco il link per spendere tutti i soldi di Musk in cose inutili.