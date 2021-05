Soffoca il marito mettendogli il sedere in faccia

Il fatto tragicomico è successo in Siberia, a Novokuzneck. I due coniugi avevano litigato e lei pretendeva le sue scuse; lui dal canto suo non era disposto a porgergliele e lei lo ha soffocato sedendosi sopra di lui. Il dettaglio fondamentale della vicenda è che i due fossero alticci dopo aver assunto parecchio alcol e la donna con i suoi oltre 100 chili di peso non si è resa conto di ciò che stava accadendo. Dal The Sun che racconta la vicenda si apprende che la donna è stata condannata per “omicidio per negligenza”, ma il processo potrebbe riaprirsi con nuove prove contro la donna russa di 45 anni che ha commesso il fatto.

A coglierla sul fatto è stata la figlia della coppia che sentendo le urla è accorsa e ha visto la mamma seduta con tutto il suo peso sul marito, inerme. Ci sono volute delle urla ripetute per convincere i vicini di casa che non si trattasse della solita discussione quotidiana, ma una volta che si son decisi a chiamare l’ambulanza si è rivelato troppo tardi: all’arrivo dei soccorritori l’uomo era già deceduto. L’autopsia ha stabilito che l’uomo è morto per “asfissia a causa del blocco del sistema respiratorio”, in quanto la sua faccia è stata “incuneata nel materasso” a causa del peso della donna. Alla polizia Tatyana (questo il nome dell’assassina) ha raccontato di avere avuto una forte lite con il marito e che voleva punirlo fino a che lui non avesse implorato perdono, ma lui non ha ceduto al ricatto, forse non accorgendosi della gravità della situazione (o del sedere della moglie). Per il momento la donna è stata condannata a 18 mesi di lavori correttivi e al pagamento di 3mila euro per “danni morali”.