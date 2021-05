Reunion di Friends: preoccupano le condizioni di Matthew Perry

É uscito il trailer dell attesissima reunion dei Friends più famosi nel mondo. Tutto molto bello, se non che Matthew Perry, l’interprete di Chandler è apparso taciturno e un po’ triste. Tutto bene?

Il trailer dello speciale Friends: The Reunion è arrivato sulla piattaforma streaming Warner Media dopo una lunga attesa e ci ha mostrato come sono diventati i vecchi attori Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc: vecchi come non ve lo aspettereste, soprattutto i maschioni del gruppo, alla faccia di chi dice che l'uomo invecchiando migliora.

I ragazzoni hanno ripercorso le sei stagione della serie cult che li ha fatti conoscere e diventare amici anche fuori dal set. A un certo punto Matthew Perry si lascia andare alle lacrime dopo aver commentato un episodio e Jennifer Aniston (rimasta identica ad allora) gli posa una mano sulla gamba in segno di vicinanza. Mettiamoci poi che Matthew biascicava e che è notoriamente reduce da abuso di sostanze ed alcol, ecco che i fan si sono fatti due domande sullo suo stato attuale di salute, e lo hanno fatto riversando i loro quesiti e timori sul web. Qualcuno fa notare che Perry era sempre il più espansivo e chiacchierone nelle interviste precedenti, per questo il suo essere taciturno è davvero strano. I fan italiani sono invece delusi per un altro motivo, ancora nessuna previsione di uscita per la distribuzione nel nostro paese. Ci lasceranno orfani di Friends?