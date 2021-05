Chiara Ferragni in calzini bianchi e ciabattona di gomma: questo è troppo

Chiara Ferragni ci ha abituato negli anni a dei look stravaganti che hanno comunque e sempre dettato moda. L’ultima sua foto però ha inorridito anche i più coraggiosi: ciabatta e calzino bianco. Una cosa del genere in Italia dovrebbe essere punita dal codice civile. Ovviamente le ciabatte non erano modello infradito del mercato comprati a pochi euro, ma un pregiato modello di Adidas, le famose Yeezy Slides disegnate da Kanye West. Oltre alla Ferragni le sfoggiano Kendall Jenner e Billie Eilish, dici poco.

Oggi sono introvabili, in origine costavano circa 60 euro. Ma adesso per accaparrarsele ci vuole già un bel gruzzoletto: sulla piattaforma Farfetch questo modello oscilla tra i 500 e i 1200 euro a seconda di taglie e colore.

Insomma nulla è causale per la Ferragni; lo scatto del calzino bianco è in realtà una promo per il marchio Barrow: indossa una tuta del marchio composta da un top nero e da un paio di pantaloni con maxi logo. e al braccio ha una Birkin di Hermés nera, dal modico valore di 10mila euro. Nonostante il look tutt’altro che casual, molti follower hanno ironizzato sul look. Qualcuno ha trovato la didascalia perfetta per la foto: “Quando sotto sessione suona il corriere e ti tocca scendere in calzini e ciabatte", Ma oggi che la Ferragni ha sdoganato l’accoppiata calzino spesso e ciabatta, non rimane che passare al livello successivo: sandali e piedi nelle pozzanghere, da veri tedeschi level pro!