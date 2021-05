Isolde Kostner: le donne sono tutte belle anche con il seno piccolo e i fianchi larghi

Durante la puntata di venerdì 21 maggio de "L'isola dei Famosi", Isolde Kostner ha approfittato del momento in cui è stata chiamata per le nomination per fare un breve discorso dedicato a tutte le donne. In collegamento con Ilary Blasi ha detto: “Se c’è una cosa che vorrei che si ricordi di me dell’isola… vorrei che si ricordi la bellezza di una donna naturale”, ha esordito la Kostner, “abbiamo tutti davanti la donna ideale, con la figura perfetta, il seno perfetto, il naso perfetto, i capelli perfetti. Vorrei dedicare questo a tutte le donne che non sono così e siamo tutte belle, anche con il seno più piccolo, con i capelli più corti, con i fianchi un più larghi". A quel punto è scattato un applauso di circostanza dagli opinionisti in studio che però non hanno dato molto peso alla dichiarazione che poteva diventare uno spunto di riflessione interessante, forse troppo in contrasto con la quantità di botox in studio, così ci ha pensato la Blasi buttarla in caciara: quando Isolde ha continuato a parlare facendo gli auguri al papà per il compleanno, l’ha scherzosamente paragonata a Fariba per la sua arte di parlare troppo, invitandola a stringere le nomination. Quello della Kostner è invece un messaggio importante di sostegno per tutte le donne che arrivando da una campionessa è certamente un bel conforto. La Kostner sta dimostrando di cavarsela alla grande sull’isola dove spesso le prove sono di forza fisica o resistenza mentale e un'atleta come le è certamente avvantaggiata. D’altronde nel video di presentazione per il programma aveva dichiarato: “Un campione sarà sempre un campione non solo fisicamente ma soprattutto mentalmente, a me piace superare i miei limiti”: Per ora può ritenersi soddisfatta.