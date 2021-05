Attaccato da uno squadro a Fiumicino: salvato da un altro peschereccio

Venerdì 21 maggio un pescatore romano di 49 anni di nome Alessandro Sanna se ne stava sul suo peschereccio tranquillo e sereno nella zona di Fiumicino quando si è ritrovato a fronteggiare uno squalo! Il suo racconto è stato raccolto da Il Messaggero: “È accaduto tutto all’improvviso – racconta Sanna – e sono rimasto di sasso quando ho visto emergere la pinna inconfondibile che girava attorno alla barca. Per fortuna la mia difficoltà è stata notata dal motopesca condotto da Manuel Tortolano“, (capitano del peschereccio Diana di Ostia). “Mi sono lanciato verso di lui e con uno strattone energico mi ha tirato a bordo del Diana con la collaborazione di un altro pescatore sportivo sopraggiunto su un gommone”. In tutto ciò lo squalo non stava a guardare la scena, ma con un colpo di coda ha capovolto la barca del povero pescatore, una piccola imbarcazione di 5 metri. “Ho visto la morte in faccia – racconta – e devo riconoscere che è stata una brutta esperienza finita per fortuna bene grazie a Manuel che vorrei abbracciare e ringraziare per generosità e prontezza di uomo di mare“.

Gli squali non sono soliti bazzicare in quelle acque e l'episodio ha molto scosso il pescatore aggredito dallo squalo, al momento dell’arrivo dei sanitari aveva ancora i battiti a mille ed era sotto choc. “Una giornata che non dimenticherò facilmente – ha raccontato Tortolano, il capitano del Diana – con un risvolto che ha dell’incredibile. Imbattersi in uno squalo che attacca una barca è una cosa inusuale sulle nostre coste. Quando ho scorto la sagoma del predatore, lunga circa 5 metri, mi sono veramente impressionato ma non ho esitato a tirare a bordo quell’uomo”.