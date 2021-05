Oggi riaprono le palestre (ora vediamo se ci andate davvero)

La riapertura era prevista per il 1 giugno, ma il governo ha poi deciso di dare un’accelerata vista la situazione più rassicurante per quanto riguarda i numeri dei contagi. Oggi, 24 maggio, riaprono le palestre. Lunedì è un ottimo giorno per tornare ad allenarsi per chi trova la voglia dopo una lunga giornata di lavoro (o in pausa pranzo per chi preferisce gli addominali alla pastasciutta). Come ovvio ci saranno alcune regole da rispettare: rilevamento temperatura all’ingresso, chi ha più 37,5 dovrà rinunciare al tapis roulant, ci saranno poi ingressi e uscite separati per non fare assembramenti; quindi non si potranno più lanciare sguardi predatori incrociando un bel ragazzo o una bella ragazza sulla porta. La mascherina si potrà togliere solo quando si fa attività fisica sul posto, ma va indossata per spostarsi da un attrezzo a un altro. Chissà che bello indossare e togliere la mascherina sudata e maleodorante per tutto il tempo dell'allenamento. I clienti delle palestre sudati e affaticati dovranno poi uscire senza doccia, di cui l’uso è ancora interdetto. Bisognerà mantenere la distanza di 1 metro normalmente, 2 metri mentre si fa attività, anche tra i clienti e i personal trainer che spiegheranno gli esercizi a debita distanza. Sarà inoltre vietato scambiarsi dispositivi elettronici come smartphone e tablet, tipica usanza delle palestre urbane chiaramente. Basta che sia possibile scambiarsi i numeri di telefono, altrimenti uno in palestra cosa ci va a fare?