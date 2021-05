Costruisce l’Isola dell’Amore per riconquistare l’ex che però non cambia idea

In Cina un uomo, il signor Xu, ha fatto un folle gesto d’amore: per convincere l’ex fidanzata a tornare insieme le ha costruito un’isola, “l’isola dell’amore”. I due si sono lasciati dopo che l’uomo si era dovuto trasferire e allontanare da lei per assistere i genitori malati e lei ha preferito tagliare corto la relazione. Xu però continua a essere follemente innamorato della donna e per dimostrarglielo le ha costruito una piccola isola di circa 30 metri quadrati ricoperta da una vegetazione rosa grazie alla presenza di peschi e ciliegi in fiore, uno spettacolo per la vista e anche per il cuore considerando che nella cultura cinese i ciliegi sono proprio simbolo d’amore. Al centro dell’isola ha posizionato una poetica altalena e un sentiero segnato da pietre a forma di cuore. A parte la dolcezza nauseabonda, secondo voi il gesto è servito a qualcosa? No. La donna forse scioccata dal tasso glicemico dell'iniziativa ha risposto: “Grazie per la tua sincera dedizione. Troverai qualcuno migliore di me”. Una tragedia, costata 13 mila euro di investimento all’uomo. Fortunatamente è finita bene lo stesso nel senso che l’isola dell’amore, situata nel villaggio di Hetou, nel sud della Cina, è diventata una vera e propria attrazione turistica per coppie in cerca di un luogo tranquillo e romantico, perfetto per fare proposte di matrimonio o servizi fotografici e speriamo che Xu faccia pagare l’affitto molto caro per recuperare.