In Corea del Sud un gruppo di studiosi inventa il bambolotto che si riempie di lividi se lo offendi

Gli studiosi della Dongseo University, nella Corea del Sud, hanno creato la “Bruised Doll”: un bambolotto intelligente sul quale appaiono dei lividi quando riconosce un linguaggio offensivo. Si tratta di un giocattolo educativo fatto per sensibilizzare contro la violenza verbale. Se la violenza fisica è assolutamente condannabile ed è stato dato per assodato già da anni, non tutti sono ancora consapevoli dei danni creati dalle offese fatte a voce, soprattutto in bambini in tenera età. Ci sono molti studi che dimostrano che l’amore dei genitori fa crescere bambini più sani grazie ai ricordi felici dell’infanzia. Per questo il bambolotto che simula la comparsa dei lividi di fronte alle offese dovrebbe aiutare a fare comprendere meglio questo concetto: anche le parole lasciano segni dolorosi.

Il bambolotto è sviluppato con tecnologia Samsung, attraverso uno strumento di riconoscimento vocale collegato a piccoli LED viola che si accendono sotto la “pelle” del bambolotto per dare l’illusione di lividi. Per il progetto Bruised Doll, il team di studenti della Dongseo si è guadagnato il Silver Award ai CLIO Awards 2020-2021, uno dei concorsi pubblicitari più famosi al mondo. Il concorso prende il nome dalla dea Clio, la musa mitologica nota come "proclamatrice, glorificatrice e celebratrice della storia, delle grandi opere e realizzazioni".