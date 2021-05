Russia: un domatore del circo è stato sbranato da una leonessa

Che felicità per i bimbi andare al circo e vedere gli animali esotici fare acrobazie e i circensi fare acrobazie incredibili. A volte accadono degli incidenti spiacevoli, come quello avvenuto recentemente in Russia che ha letteralmente scioccato sia i bambini che i grandi del pubblico. Il circo si trovava a Moshkovo e durante uno spettacolo dell’Ural Travelling Circus Vega, una leonessa si è scagliata contro Maxim Orlov, il suo addestratore, ferendolo con denti e unghie. A quel punto è intervenuto il personale del circo, armato di pali, che ha cercato di allontanare la leonessa. Un’altra leonessa agitata ha iniziato a girare all’interno della pista del circo, senza però attaccare Orlov, già ferito.

L’addestratore ha poi dichiarato: “Gli animali sono animali, ma lei non si esibirà di nuovo”. Carriera finita dunque per la leonessa. Non è la prima volta che accadono questi incidenti, a marzo, sempre in Russia due elefantesse stavano facendo il loro ingresso in pista quando improvvisamente hanno iniziato a lottare e sono finite anche fuori dall’arena, pericolosamente vicino agli spettatori. Lo scorso autunno, ancora una volta in Russia un domatore è stato sbranato e ucciso da un orso. In cattività e costretti ad estenuanti allenamenti gli animali accumulano grandi quantità di stress che possono renderli imprevedibili. Forse questi incidenti ci fanno riflettere su quanto sia pericoloso e inutile utilizzare ancora gli animali nel circo.