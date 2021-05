Whatsapp annuncia la modalità scomparsa per sostenere la privacy

Ultimamente Whatsapp ne sta tirando fuori dal cilindro una dietro l’altra. Prima i messaggi effimeri che si autodistruggono entro 7 giorni e adesso arriva anche la “modalità scomparsa”, che permetterà a tutti gli utenti di scegliere un periodo di tempo preciso, dalle 24 ore fino 7 giorni, per cancellare automaticamente i messaggi inviati.

La notizia arriva dal portale WABetaInfo sempre sul pezzo per quanto riguarda le ultime novità del sistema di messaggistica istantanea più diffuso. Basterà recarsi su Impostazioni, quindi su Account e poi su Privacy, infine su Modalità a scomparsa. La Modalità a scomparsa consentirà a tutti gli utenti di aprire una nuova chat con l’opzione di auto-eliminazione dei messaggi.

Immaginatevi i risvolti interessanti di queste chat a scomparsa: messaggi piccanti, loschi piani di tradimento, feste a sorpresa, tutto ciò di cui non volete lasciare traccia.

Whatsapp le sta inventando tutte per tenere botta alle concorrenti che da sempre tutelano più la privacy rispetto al sistema di proprietà di Facebook e quindi inevitabilmente legato a logiche più commerciali in cui i dati degli utenti, sono oro!

Un altro simpatico upgrade dell’app consente di velocizzare la riproduzione dei messaggi vocali, annunciato mesi fa e finalmente realtà: basta alle conferenza di ore via audio, con un bel 2x si può risparmiare un sacco di tempo e divertirsi a sentire la voce dell’amico logorroico completamente storpiata.