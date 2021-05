In Inghilterra una madre ha dato alla luce il ventiduesimo figlio

Sue ha iniziato presto a rimanere incinta, all’età di 14 anni, quando il padre del primogenito aveva solo 18 anni; ma poi i due innamorati non si sono più fermati. Fino ad arrivare a mettere alla luce il ventiduesimo figlio!

Sue e Noel sono marito e moglie, vivono a Morecambe in Inghilterra e insieme alla numerosa prole costituiscono il nucleo familiare più numeroso di Inghilterra. I due avevano dichiarato di volersi fermare (a quota 21), ma poi si sono lasciati trasportare di nuovo ed è arrivato il ventiduesimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radford Family (@theradfordfamily)

Vista la particolarità della loro famiglia hanno deciso di raccontare su Instagram la loro complessa quotidianità fatta di cene sempre numerosissime e di bucati infiniti. Sui social hanno raggiunto quota 380 mila follower!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radford Family (@theradfordfamily)



Tra difficoltà e momenti bellissimi non ci si annoia mai. Ogni settimana la famiglia spende circa 350 sterline solo per il cibo, la cena fuori è certamente un lusso che ci si può concedere molto di rado, un po’ come andare in vacanza tutti insieme. Anche volendo prendere il volo più economico per 22 persone, parte più di uno stipendio solo per arrivare a destinazione! Le faccende domestiche anche sono molto impegnative, speriamo che i ragazzi (e il papà) siano stati educati ad aiutare la povera mamma, sempre indaffarata. Di sicuro non ci si sente mai soli, di fronte a qualsiasi problema si trova sempre una spalla su cui piangere o qualcuno con cui giocare, addirittura si può improvvisare una sfida a calcio con due squadre complete, e tutto in famiglia!