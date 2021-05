Una donna gira un video dell’arresto del marito e lo pubblica su TikTok

Sembrerebbe un normale video romantico: un uomo che si allontana in macchina e la moglie che lo saluta triste con il figlio in braccio e in sottofondo una struggente canzone italiana che recita: “E ci salutiamo con un nodo in gola, gli occhi bagnati di pianto, maledetto amore". Solo che l’amato non è in partenza per un viaggio di lavoro, ma se ne sta andando in prigione gentilmente portato a bordo dell’auto della polizia. Dal video si vedono squarci del quartiere Scampia, nella periferia nord di Napoli, famosa per il dilagare di malavita e traffico di stupefacenti. Il video oltre a ricevere critiche e polemiche, è stato ricondiviso dal consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli dopo che un utente glielo ha segnalato con questo commento: “Francesco, secondo me TikTok va chiuso, vedo cose assurde. Una donna che posta con orgoglio il filmato di suo marito mentre lo arrestano è assurdo e grave”.

In effetti su TikTok siamo abituati a vedere di tutto; dagli strampalati consigli di bellezza, a volte azzardati e pericolosi, alle bravate in motorino riprese con il telefono. Si può davvero incappare in video inquietanti e assurdi. Ma ci sono anche contenuti interessanti, educativi o semplicemente divertenti. I social sono in effetti uno specchio della realtà: insieme a molte cose belle, c'è tanto disagio, solo che su Tik Tok in più ci sono gli effetti e la musica!