Sex & the city anche Mr Big parteciperà al revival

Le vere star si fanno sempre desiderare, così ha fatto anche Chris Noth che contattato per il revival di Sex & the City inizialmente si era detto contrario a rivestire nuovamente i panni di un Mr Big invecchiato, ma alla fine ha annunciato che ci sarà! La serie andrà in onda su su HBO Max; il nuovo capitolo si intitolerà “And Just Like That" e vedrà la partecipazione di Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, tre delle star del cast originale. Le riprese dei dieci nuovi episodi di mezz'ora ciascuno dovrebbero iniziare a New York questa estate. Le puntate sono scritte da un team tutto al femminile. “Sono felice di lavorare di nuovo con Chris in 'And Just Like That'. Come potrebbe esserci un nuovo capitolo di Sex and the City senza il nostro Mr. Big?", ha dichiarato il produttore esecutivo Michael Patrick King.

Le protagoniste saranno alle prese con le loro nuove problematiche da cinquantenni, lasciate alle spalle le crisi esistenziali dei 30. Big, un finanziere straricco, era apparso nelle precedenti stagioni ed era stato protagonista di continui tira e molla con Carrie, ammettendo solo sul finale che lei fosse la donna della sua vita.

Grande assente nel revival sarà Samantha: tra Kim Cattrall, che aveva interpretato la parte della matura PR, e la Parker non correva certo buon sangue e questo avrà fatto pendere l’ago della bilancia verso la sua rinuncia. Per qualcuno che se ne va, qualcuno arriva: entrerà a fare parte del cast un nuovo personaggio Che Diaz, una comica 'queer' che sarà interpretata da Sara Ramirez, la Callie Torres di "Grey's Anatomy".