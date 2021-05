La street art a Milano per combattere il tabù del ciclo mestruale

Il 28 maggio si è celebrata la Giornata internazionale dell’igiene mestruale. L’obiettivo è quello di sensibilizzare su un argomento che in alcune parti del mondo è ancora un tabù, ma anche da noi non è che sia un argomento del tutto sdoganato! A Milano lo street artist Alexsandro Palombo ha raffigurato Kim Kardashian e Marge Simpson con le mestruazioni per la serie Break the Taboo, pensata proprio per la Giornata: "Per affrontare le disuguaglianze sociali e le disparità di genere - spiega l'artista - bisogna passare anche dall'equità mestruale". La Kardashian è stata raffigurata con fare mistico avvolta in una vestaglia blu lascia intravedere il sangue mestruale; mentre Marge Simpson è disegnata in posa come la modella Stephanie Seymour fotografata nel 1992 da Richard Avedon: Marge alza il vestitino, mostrando fiera il sangue mestruale.

L’artista ha spiegato in dettaglio il motivo della protesta artistica: "Per secoli l'arte ha messo in scena il sangue che sgorga da qualunque ferita, dal sacro al profano, dalle opere del Medioevo passando per il Rinascimento e fino al 900. L'arte è stata pervasa di sangue e violenza, ma non ho mai visto nessuno disgustato davanti a queste visioni quanto davanti alle mestruazioni". L’artista ha poi ricordato come la “povertà mestruale” sia un piaga che esiste ancora in tutto il mondo. Non tutte le donne hanno, infatti, libero accesso ad assorbenti o tamponi mestruali, creando gravi disagi e penalizzazioni in chi non può accedere a questi beni di estrema necessità, ma considerati beni di lusso. "L'igiene mestruale è un diritto umano che deve essere garantito a tutte le donne e la Tampon Tax come la period poverty - ha aggiunto l'artista - sono una vera e propria discriminazione di genere frutto della cultura machista."