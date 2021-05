Negli USA il concerto è scontato per chi è vaccinato: per gli altri costa 1000 dollari

Chi si vaccina ha una serie di privilegi (o li avrà presto) come viaggiare senza fare il tampone e un giorno anche togliere la mascherina. Certo nessuno si aspettava che si arrivasse alle tasse su chi il vaccino non lo ha fatto. Una cosa del genere è accaduta negli Usa dove i biglietti per il concerto delle band Teenage Bottlerocket, MakeWar e Rutterking in programma il 26 giugno a St. Petersburg saranno disponibili al prezzo scontatissimo di 18 euro per tutti coloro che hanno fatto il vaccino, mentre per tutti gli altri il prezzo è fissato a 999,99 dollari; manco si trattasse della reunion dei Queen con Freddie Mercury incluso. Tra i concerti più cari nella storia (per un solo artista) ci sono infatti nomi come Guns’n Roses, Coldplay, Adele e simili. Senza nulla togliere agli emeriti sconosciuti che si esibiranno il 26 giugno, pare un po’ esagerato.

Il promotore dei concerti in questione, Paul Williams di Leadfoot Promotions ha spiegato la motivazione dell'iniquità del prezzo e il motivo è quello di incoraggiare le persone a vaccinarsi e tornare a vivere i concerti dal vivo in sicurezza. Williams ha anche specificato che se dovesse vendere qualche biglietto di quelli super costosi, i soldi andrebbero tutti alle band che stanno uscendo da un momento davvero complesso. Tutto questo è possibile in USA dove i vaccini sono ampiamente disponibili per tutti e da mesi. Da noi dobbiamo aspettare ancora un po' per iniziative del genere. Nel frattempo conviene vaccinarsi insomma se vi interessa viaggiare, andare ai concerti, vivere un'esistenza segna di questo nome.