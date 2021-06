Gitarella il 2 giugno? Temporali e freddo sulla Penisola

Quest’anno il calendario delle festività non è dalla nostra parte; quasi tutte le feste cadono già nel fine settimana, e per chi voleva approfittare del 2 giugno che spezza a metà la se routine lavorativa, per andare via, lo farà a suo rischio e pericolo (meteorologico).

Pare che sia in arrivo un vortice ciclonico dalla fredda Scandinavia che rovinerà la festa in alcune zone d'Italia a chiunque voleva approfittarne per portare a casa il primo strato di tintarella.

Che questo sia un anno particolare sotto molti punti di vista lo avevamo capito, ma sul nostro Paese quest’anno l’estate sembra essersi persa per strada. A partire dalle Alpi e vero le zone pianeggianti, già da sabato scorso ha iniziato ad avanzare il gelo. Tra oggi e mercoledì 2 giugno il vortice si abbatterà su alcune parti d'Italia con temporali qui e là, senza farci mancare qualche grandinata: tenete i bicchieri in alto che il cocktail si farà subito più fresco. Anche per il sud questa volta non ci sono buone notizie, niente caldo africano; le temperatura non andranno oltre i 20 gradi in tutto il Paese.

Dopo la festa della Repubblica però dovrebbe entrare in gioco l'anticiclone africano portando un po’ di quiete e presobenismo, giusto in tempo per riprendere a lavorare, come sempre. E poi inizierà il caldo vero, quando saremo tutti rinchiusi nei nostri uffici o postazioni di lavoro. Buona festa della Repubblica!