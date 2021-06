L’ex tronista Anna Munafò: ho preso 28 kg e mi sento gli sguardi addosso

L’ex tronista di Uomin e Donne Anna Munafò ha condiviso un pensiero che riporta in auge il dibattito sulla body positivity. La ragazza racconta la sua esperienza personale: "Ieri sono uscita dopo tanto tempo e non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa ‘guarda quanto è ingrassata’ li ho sentiti”.

La Munafò e conosciuta perché fu prima concorrente di Miss Italia e poi tronista nel programma di Maria De Filippi; all’epoca però aveva una forma fisica invidiabile e asciutta. Nel frattempo ha lasciato la tv, si è sposata in Sicilia (il posto migliore per ingrassare felici) ed è diventata mamma a giugno. Una vita tutta casa, anche a causa delle restrizioni; e quando è uscita di casa nei giorni scorsi dopo svariati mesi ha sentito tutti gli occhi puntati addosso per i chili presi: 28. Ha provato un grande disagio che ha voluto condividere sui social affinché serva per sensibilizzare le persone: “Sì, ho 28 kg in più che si vedono e che non nascondo. Come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero. Siamo belle a prescindere.”

Nonostante le difficoltà di affrontare la gente per strada Anna sembra felice della sua vita delle scelte fatte. Dopo il fallimentare trono che la portò ad intrecciare una storia con Emanuele Trimarchi che però finì in polemica e accuse tra i due (pare che lui volesse solo acquisire visibilità), Anna ha poi incontrato l’attuale compagno, Giuseppe Saporita, che ha sposato il 31 dicembre 2019 per poi coronare il loro amore con la nascita del figlio Michael.